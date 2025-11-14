Alpha Healthcare Acquisition A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Alpha Healthcare Acquisition A äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at