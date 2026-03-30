Alpha Healthcare Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Alpha Healthcare Acquisition A hat am 27.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Alpha Healthcare Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,260 USD gegenüber -1,260 USD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at