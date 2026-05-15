Alpha Healthcare Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Alpha Healthcare Acquisition A hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 5,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at