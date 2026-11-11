Alpha Healthcare Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Alpha Healthcare Acquisition A präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at