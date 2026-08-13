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13.08.2026 06:31:29
Alpha Healthcare Acquisition A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Alpha Healthcare Acquisition A präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alpha Healthcare Acquisition A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,4 Millionen USD im Vergleich zu 0,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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