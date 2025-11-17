|
17.11.2025 06:31:29
Alpha Healthcare Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Alpha Healthcare Acquisition A hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,4 Millionen USD – ein Plus von 2050,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alpha Healthcare Acquisition A 0,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
