Alpha Healthcare Acquisition A präsentierte in der am 23.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alpha Healthcare Acquisition A -0,830 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 0,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at