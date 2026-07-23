Integrated Aktie
ISIN: KW0EQ0608889
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23.07.2026 03:44:17
Alpha Integrated Reit’s H1 DPU rises 19.4% to S$0.0203 on higher occupancy and rental reversions
Net property income grows 10.8% on the year to S$37.2 million for the half yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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