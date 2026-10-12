12.10.2026 06:31:29

ALPHA legte Quartalsergebnis vor

ALPHA hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

ALPHA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 29,89 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 13,70 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat ALPHA mit einem Umsatz von insgesamt 1,55 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,41 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 40,11 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 158,80 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 6,36 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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