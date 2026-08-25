Metallurgical Corporation of China Aktie

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WKN DE: A0YA9C / ISIN: CNE100000FF3

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26.08.2026 01:01:01

Alpha Metallurgical Director Courtis Keeps Buying as He Adds Another $1.1 Million Shares

Kenneth S. Courtis, a Director at Alpha Metallurgical Resources, Inc. (NYSE:AMR), executed a purchase of 5,000 shares of common stock on Aug. 25, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($216.53); post-transaction value based on Aug. 25, 2026 market close ($215.63).Alpha Metallurgical Resources is a vertically integrated coal producer with an established operational footprint across the Appalachian region, operating 27 combined mining and preparation facilities. The company maintains competitive positioning by focusing on metallurgical-grade coal production, which commands premium pricing relative to thermal coal, while managing operations across geographically proximate assets in Virginia and West Virginia. With trailing twelve month (TTM) revenue of $2.1 billion and a market capitalization of $2.7 billion, the company represents a significant participant in the North American coal sector, though recent financial performance reflects industry headwinds.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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