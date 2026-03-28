Metallurgical Corporation of China Aktie
WKN DE: A0YA9C / ISIN: CNE100000FF3
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28.03.2026 02:12:00
Alpha Metallurgical Insider Purchase Worth $2 Million Comes Just Weeks Before 20% Rally
Kenneth S. Courtis, a director of Alpha Metallurgical Resources, reported the purchase of 10,000 shares in multiple open-market transactions on March 11, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($186.87); post-transaction value based on March 11, 2026 market close (price not provided in source).* 1-year performance calculated using March 11, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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