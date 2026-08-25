Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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25.08.2026 18:22:01
Alpha Metallurgical Resources Director Courtis Buys Again, This Time $3.2 Million in Shares. Is it Time for Investors to Buy Too?
Kenneth S. Courtis, a Director at Alpha Metallurgical Resources, Inc. (NYSE:AMR), purchased 15,000 shares of common stock at $210.51 per share on August 21, 2026. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($210.51); post-transaction value based on August 21, 2026 market close ($210.01).Alpha Metallurgical Resources is a mid-sized coal mining operator with a diversified portfolio of metallurgical and thermal coal assets in the Appalachian region. The company maintains a vertically integrated operational structure, controlling both extraction and processing capabilities across its mine and preparation facility network. With trailing twelve-month (TTM) revenues of $2.1 billion and a market capitalization of $2.7 billion, the company is positioned as a significant participant in the North American coal sector, though recent profitability challenges reflect broader industry headwinds and commodity price volatility.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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