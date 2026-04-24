Alpha Metallurgical Resources Q1 Preliminary Loss Narrows, But Stock Down In Pre-market

(RTTNews) - Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR), a mining company, on Friday announced preliminary results for the first quarter, seeing narrower loss. However, shares were falling sharply in today's pre-market trading.

The company expects to post a net loss of $11 million, or $0.86 per share, compared with a loss of $33.9 million, or $2.60 per share, in the same quarter last year.

Adjusted EBITDA improved to $30 million from $5.7 million in the prior-year period

The company sold 3.6 tons of coal, compared with 3.8 tons in the same period last year.

Shares of Alpha Metallurgical Resources were more than 12% down in pre-market trading after closing at $198.91 on Thursday.