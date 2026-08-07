Alta Mesa Resource a Aktie
WKN DE: A2JD2M / ISIN: US02133L1098
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07.08.2026 14:15:24
Alpha Metallurgical Resources Q2 Net Loss Widens, Stock Falls In Pre-Market
(RTTNews) - Friday, Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) announced financial results for the second quarter, reporting a net loss of $12.3 million, or $0.96 a share, compared to $5.0 million, or $0.38 a share, in the prior year.
The loss widened during the period primarily due to weak revenue growth and a loss from operations.
Loss from operations stood at $10.5 million compared with income from operations of $2.7 million last year. Adjusted EBITDA totaled $25.6 million compared to $46.1 million in 2025.
Total revenues declined to $492.9 million from last year's $550.3 million.
In the pre-market hours, AMR is trading at $146.54, down 3.73 percent on the New York Stock Exchange.
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