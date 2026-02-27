Alta Mesa Resource a Aktie
WKN DE: A2JD2M / ISIN: US02133L1098
|
27.02.2026 14:07:22
Alpha Metallurgical Resources Q4 Net Loss Sharply Widens; Stock Down 3%
(RTTNews) - Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR), a supplier of metallurgical products, reported Friday that net loss for the fourth quarter sharply widened to $17.27 million or $1.34 per share from $2.13 million or $0.16 per share in the prior-year quarter.
Total revenues for the quarter declined to $520.47 million from $617.35 million in the same quarter last year.
"As previously stated, our fourth quarter numbers reflect the persistent challenges of the met pricing environment that prevailed through much of the 2025 calendar year," said Andy Eidson, Alpha's CEO.
In Friday's pre-market trading, AMR is trading on the NYSE at $163.00, down $5.23 or 3.11 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alta Mesa Resources Inc Registered Shs -A-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Alta Mesa Resources Inc Registered Shs -A-
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.