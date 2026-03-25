Metallurgical Corporation of China Aktie
WKN DE: A0YA9C / ISIN: CNE100000FF3
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25.03.2026 18:59:35
Alpha Metallurgical Stock Up 66% as Director Buys Up $1.5 Million in Shares
Kenneth S. Courtis, a director of Alpha Metallurgical Resources (NYSE:AMR), reported the purchase of 8,000 shares on March 12, 2026 across multiple open-market transactions, for a total consideration of approximately $1.53 million according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($191.07).* 1-year price change calculated as of March 12, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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