Alpha Modus A lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Alpha Modus A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,53 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at