Alpha Networks präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alpha Networks hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,01 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alpha Networks -0,160 TWD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 6,41 Milliarden TWD gegenüber 5,63 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,360 TWD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Alpha Networks ein EPS von 0,400 TWD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Alpha Networks im vergangenen Geschäftsjahr 22,46 Milliarden TWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alpha Networks 21,44 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at