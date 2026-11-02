Alpha Networks: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Alpha Networks präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Beim Umsatz wurden 7,14 Milliarden TWD gegenüber 5,84 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at