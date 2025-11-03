Alpha Networks stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alpha Networks hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,02 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,050 TWD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 5,84 Milliarden TWD gegenüber 4,95 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at