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03.08.2026 06:31:29
Alpha Networks: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Alpha Networks präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0,01 TWD gegenüber -0,190 TWD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,17 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum waren 5,69 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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