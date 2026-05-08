Alpha Omega Semiconductor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alpha Omega Semiconductor hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Alpha Omega Semiconductor vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,46 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,370 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Alpha Omega Semiconductor im vergangenen Quartal 163,8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alpha Omega Semiconductor 164,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at