Alpha Omega Semiconductor stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alpha Omega Semiconductor hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,43 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,580 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 170,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 176,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,410 USD. Im Vorjahr waren -3,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 678,93 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 2,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Alpha Omega Semiconductor 696,16 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at