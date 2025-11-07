|
Alpha Omega Semiconductor: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Alpha Omega Semiconductor hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei -0,07 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Alpha Omega Semiconductor im vergangenen Quartal 182,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alpha Omega Semiconductor 181,9 Millionen USD umsetzen können.
