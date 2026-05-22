Alpha Partners Technology Merger A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Alpha Partners Technology Merger A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,040 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at