Alpha Partners Technology Merger A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alpha Partners Technology Merger A lud am 01.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,71 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,880 USD. Im Vorjahr waren -0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at