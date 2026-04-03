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03.04.2026 06:31:29
Alpha Partners Technology Merger A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Alpha Partners Technology Merger A hat am 01.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei -0,71 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,880 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alpha Partners Technology Merger A -0,210 USD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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