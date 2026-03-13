Alpha Pro Tec mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alpha Pro Tec präsentierte in der am 11.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,07 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alpha Pro Tec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 13,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alpha Pro Tec 13,8 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,330 USD. Im letzten Jahr hatte Alpha Pro Tec einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat Alpha Pro Tec im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 59,14 Millionen USD. Im Vorjahr waren 57,84 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at