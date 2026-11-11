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11.11.2026 06:31:29
Alpha Pro Tec stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Alpha Pro Tec hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 USD, nach 0,090 USD im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 14,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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