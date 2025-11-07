Alpha Pro Tec verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Alpha Pro Tec lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alpha Pro Tec einen Umsatz von 14,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at