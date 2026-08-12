Alpha Purchase: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Alpha Purchase hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23,15 JPY gegenüber 23,46 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,54 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 14,21 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at