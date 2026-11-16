Alpha Purchase gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Alpha Purchase lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,91 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alpha Purchase ein EPS von 21,75 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 15,39 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alpha Purchase 14,19 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at