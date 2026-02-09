Alpha RHEINTAL Bank Aktie
WKN DE: A0B85Z / ISIN: CH0011322200
|
09.02.2026 13:55:22
Alpha Rheintal Bank: Weniger Gewinn im Jubiläumsjahr
Die Erträge im Zinsgeschäft gingen um 25 Prozent zurück, der Reingewinn um noch mehr. Deshalb gibt es nach dem Jubiläumsjahr der Ostschweizer Regionalbank weniger Dividende für die Aktionäre.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alpha RHEINTAL Bank AG
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Alpha RHEINTAL Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alpha RHEINTAL Bank AG
|650,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins erwartet -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die Wall Street dürfte uneinheitlich starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.