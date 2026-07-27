Alta Mesa Resource a Aktie

Alta Mesa Resource a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JD2M / ISIN: US02133L1098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.07.2026 16:46:17

Alpha Sees Q2 Prelim. Loss Sequentially Wider At $12.3 Mln

(RTTNews) - On Monday, Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) announced that it expects sequentially wider loss in their preliminary results for the second quarter of 2026. Furthermore, the company plans to release its definitive second quarter financial results on August 7.

The net loss for the second quarter is expected to be $12.25 million or $0.96 per share, which is wider than net loss of $11.03 million or $0.86 per share in the first quarter.

The adjusted EBITDA is estimated to be at $25.57 million for the second quarter, which is lower than the adjusted EBITDA of $30.03 million in the first quarter.

In the prior year second quarter loss was $4.95 million.

The adjusted EBITDA for the prior year second year was $46.07 million.

Additionally, Alpha is lowering its 2026 metallurgical coal sales volume guidance to a range of 13.2 million to 14.0 million tons, down from the prior range of 14.4 million to 15.4 million tons.

On the NYSE, the shares were trading 0.52 percent down at $142.20.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alta Mesa Resources Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Alta Mesa Resources Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Feuerpause im Iran: ATX beendet Handel schwach -- DAX geht deutlich höher in den Feierabend -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt ging fester in die neue Woche. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen