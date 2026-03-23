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23.03.2026 06:31:29
Alpha Star Acquisition: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Alpha Star Acquisition lud am 20.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Alpha Star Acquisition ein EPS von 0,010 USD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,260 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Alpha Star Acquisition ein EPS von 0,200 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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