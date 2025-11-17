Alpha Star Acquisition gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Alpha Star Acquisition hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Alpha Star Acquisition ein Ergebnis je Aktie von -0,030 USD vermeldet.

