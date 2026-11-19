Alpha Star Acquisition hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,32 USD, nach -0,050 USD im Vorjahresvergleich.

Redaktion finanzen.at