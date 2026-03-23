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23.03.2026 06:31:29
Alpha Star Acquisition mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Alpha Star Acquisition ließ sich am 20.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Alpha Star Acquisition die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,260 USD gegenüber 0,200 USD im Vorjahr verkündet.
Redaktion finanzen.at
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