Alpha Star Acquisition: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Alpha Star Acquisition veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,040 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at