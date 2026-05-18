Alpha Star Acquisition stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alpha Star Acquisition hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at