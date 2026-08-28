Alpha Star Acquisition stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alpha Star Acquisition hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,040 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at