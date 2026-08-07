ALPHA SYSTEMS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ALPHA SYSTEMS hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 60,49 JPY, nach 58,61 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 10,13 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,60 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at