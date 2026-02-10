|
10.02.2026 06:31:29
ALPHA SYSTEMS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
ALPHA SYSTEMS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 78,68 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ALPHA SYSTEMS ein EPS von 71,98 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,65 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,30 Milliarden JPY ausgewiesen.
