ALPHA SYSTEMS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ALPHA SYSTEMS präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 68,36 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ALPHA SYSTEMS noch ein Gewinn pro Aktie von 51,67 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 10,85 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,69 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 267,14 JPY. Im Vorjahr hatte ALPHA SYSTEMS 228,76 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 40,72 Milliarden JPY gegenüber 38,48 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at