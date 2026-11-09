ALPHA SYSTEMS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ALPHA SYSTEMS gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 66,08 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 61,49 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 10,42 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at