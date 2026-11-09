|
09.11.2026 06:31:29
ALPHA SYSTEMS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ALPHA SYSTEMS gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 66,08 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 61,49 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 10,42 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!