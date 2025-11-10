ALPHA SYSTEMS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ALPHA SYSTEMS hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 61,49 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 58,29 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 9,97 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,24 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at