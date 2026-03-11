Alpha Tau Medical legte Quartalsergebnis vor

Alpha Tau Medical präsentierte am 09.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,14 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,530 USD. Im Vorjahr hatten -0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at