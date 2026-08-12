Alpha Tau Medical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alpha Tau Medical lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,50 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,130 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at