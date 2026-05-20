Alpha Tau Medical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Alpha Tau Medical ließ sich am 18.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Alpha Tau Medical die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at