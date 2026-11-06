Alpha Teknova: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Alpha Teknova gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,080 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 12,7 Millionen USD gegenüber 10,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at